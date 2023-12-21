МЮ, "Бавария" и "Атлетико" заявили об отказе играть в Суперлиге

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Английский "Манчестер Юнайтед", немецкая "Бавария", испанский "Атлетико" опубликовали на своих сайтах заявления о нежелании выступать в Суперлиге.

Футбольные клубы высказали позицию, согласно которой они привержены участию турнирах под эгидой УЕФА.

Генеральный директор "Баварии" и вице-председатель Европейской ассоциации клубов (ECA) Ян-Кристиан Дрезден, в частности, отметил, что в мюнхенском клубе приняли к сведению опубликованное в четверг решение Европейского суда.

"Однако это не меняет позиции "Баварии" и ECA, согласно которой такое соревнование станет посягательством на важность национальных лиг и структуру европейского футбола", - сказал Дрезден.

Европейский суд в четверг объявил, что признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания футбольной Суперлиги. "Они противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг", - говорится, в частности, в тексте решения.

Весной 2021 года сообщалось, что клубы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус" договорились о создании Суперлиги со своим участием. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА осудили решение клубов и пригрозили им санкциями.

Позднее большинство клубов покинули проект, в котором остались "Барселона", "Реал" и "Ювентус", вскоре и итальянский клуб запустил процесс выхода из его состава.