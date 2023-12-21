Европейский суд признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги

Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания футбольной Суперлиги. Об этом говорится в решении суда в четверг.

"Они противоречат законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг", - говорится, в частности, в тексте решения.

"Правила ФИФА и УЕФА, предоставляющие предварительное разрешение на создание любого нового проекта клубных футбольных соревнований, как Суперлига, и запрет на участие клубов и игроков под угрозой санкций, являются незаконными", - отметили в суде.

Весной 2021 года сообщалось, что клубы "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси", "Атлетико", "Барселона", "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус" договорились о создании Суперлиги со своим участием. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА осудили решение клубов и пригрозили им санкциями.

Позднее большинство клубов покинули проект, в котором остались "Барселона", "Реал" и "Ювентус", вскоре и итальянский клуб запустил процесс выхода из его состава.