Вице-президент АСА оценил шансы Багова и Резникова на победу в их поединке 50 на 50

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев считает равными шансы казахстанца Артема Резникова и россиянина Али Багова на победу в их поединке в рамках четвертьфинала Гран-при АСА в легком весе. Бой пройдет 24 декабря в Москве на турнире АСА 168.

"По навыкам ребята равны, оба опытные. Да, у Али оппозиция повыше, он встречался с более серьезными соперниками. Оба дрались в пятираундовых боях. Шансы реально 50 на 50. Важно, по какому сценарию пойдет поединок. Каждый из этих сценариев реален, но мы не можем сказать, что он очевидный. В этом заключается вся интрига этого принципиального противостояния, учитывая их личную неприязнь друг к другу. Наш ждет шикарный поединок с равными шансами на победу", - сказал Бадаев "Интерфаксу".

"Это поединок двух в принципе похожих бойцов-борцов, которые предпочитают переводить соперников, внизу их финишировать или контролировать. Но если детальнее изучить их стили, то есть весомые отличия. Али Багов очень быстро сокращает дистанцию. Пожалуй, в этом аспекте он лучший не только в российском ММА. Он раскачивает соперника и одним неуловимым движением входит в этот контакт. Его тяжело встретить и удержать, у него очень хороший тайминг. Он находит момент и проходит в ноги. Мало, кто смог защититься от его проходов. Он настолько отточено выполняет это движение. Если Али начнет атаку первым, то он любого переведет, в том числе и Резникова, несмотря на его борцовскую базу и низкий центр тяжести", - отметил он.

"Но Артем отличается от бывших соперников Али. Резников - борец. Повторюсь, у Артема низкий центр тяжести, а с такими бойцами у Али возникали проблемы - не получалось так безболезненно переводить. Если Резников сам начнет атаку... Он тоже может перевести любого, он же переводил Эдика Вартаняна. Другое дело, он не извлек от этого дивидендов. В общем, в предстоящем противостоянии многое будет зависеть от того, кто первым начнет атаку, кто первым попрет вперед, тот и повалит. А внизу ни тот, ни другой не отличаются хорошей работой со спины, они в основном действуют сверху. Тут интрига - кто первый переведет, тот и будет доминировать. Вряд ли они будут задерживаться в стойке. Да и если будут работать в стойке, не думаю, что кто-то из них нанесет сопернику урон", - сказал вице-президент АСА.

"Али Багов умел избегать попаданий от более искусных ударников, чем Артем Резников. Не думаю, что бокс Артема станет для Али проблемой. Багов умеет избегать ударку, клинчивать. Вот это преимущество на бумаге в боксе у Резникова вряд ли будет иметь какую-то роль. Ему просто не дадут боксировать. Повторюсь, вопрос в том, кто первым переведем. Но давайте не забывать, что бой пятираундовый, и каждый отрезок бойцы будут начинать на ногах. Ребятам важно быть в хорошем функциональном состоянии, чтобы постоянно навязывать борьбу, быть активными, выгрызать победу в каждом раунде. Так что функционал и психология выйдут на первый план", - подчеркнул он.