Экс-боец UFC Туменов заявил о намерении забрать пояс АСА у Гаджидаудова

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российский боец Альберт Туменов обратился к чемпиону АСА в полусреднем весе Устармагомеду Гаджидаудову в преддверии их очного поединка в рамках полуфинала Гран-при АСА. Их бой возглавит турнира АСА 168, который пройдет 24 декабря в Москве.

"В этой лиге - АСА и АСВ - я не проигрывал. Я намерен продолжить эту статистику. Я хочу завоевать пояс, а далее намерен его защищать", - приводит слова Туменова пресс-служба АСА.

"Что мне передать чемпиону? А чемпиону хочу сказать: "Я хорошо готов и хочу забрать этот пояс". Прекрасно понимаю, что Устармагомед тоже хорошо готов к нашему противостоянию. В общем, мы все увидим 24 декабря", - добавил Туменов.

Гаджидаудов лаконично парировал эти высказывания: "Альберт, попробуй забери этот пояс".

Туменов владел поясами АСА и АСВ в полусреднем весе, а также выступал в UFC с зимы 2014 года по октябрь 2016 года.