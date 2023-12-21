Организаторы Суперлиги намерены возобновить работу над учреждением турнира

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Организаторы футбольной Суперлиги разрабатывают концепцию учреждения турнира после того, как Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету на его создание

Организатором Суперлиги является компания A22 Sports management, которую создали испанские "Реал", "Барселона" и итальянский "Ювентус". Глава A22 Бернд Райхарт в четверг рассказал, как теперь, после вердикта суда, будет работать обновленный турнир. По его словам, будут созданы как мужская, так и женская лиги, в мужской будут "звездная", "золотая" и "синяя" группы, в женской - только "звездная" и "золотая". Также он объяснил, как будут выглядеть зона выхода в следующую группу и зона вылета.

Райхарт также отметил, что трансляции всех матчей будут бесплатными и будут показываться на собственной платформе соревнования.

"Мы выиграли право соревноваться. Монополии УЕФА больше нет. Футбол свободен. Теперь клубы не находятся под угрозой санкций и могут выбирать свое будущее сами", - сказал глава A22, слова которого приводит Politico.

В свою очередь, европейские спортивные СМИ отмечают, что пока неясно, какие команды на практике были бы готовы принять участие в подобном проекте. Тем более ряд клубов - "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" - в четверг объявили о нежелании в нем выступать.

Проблема создания Cуперлиги, как отмечали СМИ, кроется не только в протесте УЕФА и ФИФА, но и в недовольстве фанатов футбольных клубов, которые изначально должны были в ней участвовать. В 2021 году на фоне протестов фанатов, в частности, в Великобритании и Германии, уже через два дня после объявления о создании турнира о своем выходе из состава объявили пять английских футбольных клубов ("Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур"). Через день последний английский клуб - "Челси" - также покинул соревнование. Немецкие команды изначально не заявлялись как участники проекта, однако организаторы планировали предложить им принять участие.

В четверг в Английской премьер-лиге заявили, что английские клубы в любом случае не примут участие в новом соревновании.

"Постановление не продвигает так называемую "Европейскую Суперлигу", и Премьер-лига продолжает отвергать любую подобную концепцию", - говорится в заявлении АПЛ.

В апреле 2021 года 12 ведущих европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам, а общее число команд должно было составить 20.

При этом три клуба - мадридский "Реал", "Барселона" и "Ювентус" - заявили, что продолжат работу над проектом, чтобы сделать его более выполнимым. В УЕФА грозили принять жесткие меры против этих трех грандов европейского футбола. В 2023 году "Ювентус" заявил, что покидает проект.