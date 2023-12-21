Московское "Динамо" вновь стало лидером КХЛ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" вернулись на первое мест в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, победив на своем льду челябинский "Трактор".

Результат матча – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу "Динамо". Победитель определился в серии буллитов.

В составе "Динамо" в основное время точные броски нанесли Никита Гусев (26, 58 – в большинстве) и Седрик Пакетт (48, в большинстве). У "Трактора" отличились Семен Дер-Аргучинцев (35, в большинстве), Никита Сошников (49) и Сергей Телегин (54, в большинстве).

После этого в активе "Динамо" стало 60 очков (в 42 матчах), команда вышла на чистое первое место и в чемпионате, и в Западной конференции в частности. На втором остается "Спартак" - 58 баллов после 42 встреч.

"Трактор" - на шестом месте Восточной конференции: 49 очков в 42 матчах.