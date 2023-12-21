СКА разгромил ЦСКА в матче КХЛ
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА обыграли московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу СКА.
В составе хозяев голы провели Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23, в большинстве), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43, в большинстве), Борна Рендулич (59). Авторы голов в составе ЦСКА: Сергей Плотников (25), Артем Барабоша (54).
Команды представляют Западную конференцию. К настоящему моменту они провели по 41 матчу; СКА занимает четвертую строчку, набрав 66 очков. ЦСКА – на шестой строчке (46 баллов).