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СКА разгромил ЦСКА в матче КХЛ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА обыграли московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу СКА.

В составе хозяев голы провели Артем Сергеев (9-я минута), Марат Хайруллин (23, в большинстве), Максим Федотов (31), Павел Дедунов (37), Арсений Грицюк (43, в большинстве), Борна Рендулич (59). Авторы голов в составе ЦСКА: Сергей Плотников (25), Артем Барабоша (54).

Команды представляют Западную конференцию. К настоящему моменту они провели по 41 матчу; СКА занимает четвертую строчку, набрав 66 очков. ЦСКА – на шестой строчке (46 баллов).

КХЛ хоккей
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