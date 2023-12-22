Овечкин и Капризов вошли в тройку лучших игроков дня НХЛ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские нападающие Кирилл Капризов и Александр Овечкин признаны второй и третьей звездами дня по итогам очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

В матче против "Монреаля" форвард "Миннесоты" Капризов провел гол в овертайме, а в основное время сделал две голевые передачи. Это помогло "Миннесоте" победить со счетом 4:3.

Нападающий "Вашингтона" Овечкин также забросил шайбу в дополнительное время, сделав это в игре против "Коламбуса". Также на счету россиянина одна результативная передача. "Вашингтон" победил - 3:2.

Лучшим игроком дня стал канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, на счету которого четыре гола и результативная передача в матче против "Оттавы". Хоккеисты "Колорадо" победили – 6:4.