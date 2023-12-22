Фигуристы Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат России в танцах

Александра Степанова и Иван Букин во время выступления Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Пара Александра Степанова и Иван Букин завоевали золото проходящего в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 217.72 балла.

В результате Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России. Предыдущие награды высшего достоинства они заработали в 2021 и 2022 годы.

Второе место в Челябинске заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,90), третье – Ирина Хавронина и Девид Нарижный (198,90).