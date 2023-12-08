Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями финала Гран-при по фигурному катанию в соревновании спортивных пар в Пекине.
По сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 206,42 балла.
Родившийся в Санкт-Петербурге Володин летом 2023 года сменил гражданство.
Второе место в финале Гран-при заняла итальянская пара Сара Конти/Николо Мачи (205,88).
Бронзу завоевали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (204,30).
Четвертыми стали сменившие гражданство на венгерское россияне Мария Павлоа и Алексей Святченко (192,02).