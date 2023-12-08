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Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при

Экс-россиянин Володин в паре с немецкой фигуристкой выиграл финал Гран-при
Фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU Немецкая пара Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали победителями финала Гран-при по фигурному катанию в соревновании спортивных пар в Пекине.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 206,42 балла.

Родившийся в Санкт-Петербурге Володин летом 2023 года сменил гражданство.

Второе место в финале Гран-при заняла итальянская пара Сара Конти/Николо Мачи (205,88).

Бронзу завоевали канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам (204,30).

Четвертыми стали сменившие гражданство на венгерское россияне Мария Павлоа и Алексей Святченко (192,02).

фигурное катание
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