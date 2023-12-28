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"Торпедо" заявило Хабибулина на сезон в качестве вратаря

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Тренер вратарей нижегородского "Торпедо" олимпийский чемпион Николай Хабибулин внесен в заявку хоккейного клуба в качестве действующего голкипера. Об этом сообщается на сайте ХК.

"Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, рекордсмен по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей Николай Хабибулин подписал контракт хоккеиста с нижегородским "Торпедо", - говорится в сообщении.

В составе "Торпедо" 50-летний вратарь будет играть под номером 39.

Генеральный директор "Торпедо" Александр Харламов заявил, что клуб рассматривает этот контракт прежде всего со спортивной стороны.

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"Помимо этого, это еще один шаг в рамках популяризации клуба по всей стране и за ее пределами. Вы видите, сколько внимания вызвало подписание "Спартаком" контракта с Ильёй Ковальчуком, который играет в основном составе и приносит своей команде пользу на льду. Уверен, что это под силу и Николаю Александровичу. Сейчас у нас есть два прекрасных вратаря — Адам Хуска и Иван Кульбаков. Но третий вратарь и опытный "бэкап" — не помешает. Поэтому и родилась данная идея", - сказал Харламов.

"Мы вынашивали ее давно, и вот теперь звезды, что называется, сошлись. А тренерский штаб под руководством Игоря Ларионова полностью данную историю одобрил. Я могу отметить, что перспектива появления Николая Александровича в воротах — немалая и весьма реалистичная. Сейчас ему нужно немного времени, чтобы обрести некоторый ритм и форму, а дальше — конкуренцию никто не отменял", - отметил Харламов.

На счету Хабибулина — золотая и бронзовая медаль Олимпийских Игр, победа в Кубке Стэнли и множество других индивидуальных и командных достижений на клубном и международном уровнях.

КХЛ НХЛ Торпедо Николай Хабибулин
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