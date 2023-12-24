Гол Ковальчука помог "Спартаку" одолеть "Куньлунь" в КХЛ

Илья Ковальчук Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" Выиграли у пекинской команды "Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1).

В составе "Спартака" голы провели Михал Чайковски (6-я минута), Николай Голдобин (12), Андрей Локтионов (20, в большинстве), Егор Филин (33) , Илья Ковальчук (59, в пустые ворота). Авторы голов в составе "Куньлуня": Джек Родвальд (38, в меньшинстве), Фу Шуай (47).

Для 40-летнего Ковальчука этот матч был первым после возвращения в "Спартак", воспитанником которого он является.

Сейчас "Спартак" является лидером чемпионата, набрав в 44 матчах 62 очка. "Куньлунь" - на девятой строчке Западной конференции - 35 баллов в 43 играх.