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Кучеров провел 300-й гол в карьере в НХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров достиг отметки в 300 голов в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Юбилейный гол 30-летнего россиянина состоялся в проигранном "Флориде" (2:3) матче.

Экс-хоккеист ЦСКА Кучеров начал играть в "Тампе" с сезона-2013/14 и всю карьеру в НХЛ провел в этой команде. На его счету 379 матчей в регулярных чемпионатах, помимо 300 голов он оформил 487 результативных передач.

Кучеров – дважды бронзовый призер чемпионатов мира в составе сборной России.

НХЛ Никита Кучеров хоккей Тампа-Бэй
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