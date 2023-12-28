Малкин вышел на второе место по числу голов в НХЛ среди россиян

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин довел до 484 число голов в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Этой отметки он достиг, забросив две шайбы в ворота "Айлендерс" (7:0), в результате чего вышел на второе место в списке самых результативных россиян в НХЛ. Для этого 37-летнему хоккеисту потребовалось 1096 матчей.

На третье место сместился завершивший выступления в НХЛ в 2012 году Сергей Федоров - 483 гола в 1248 матчах.

Лидирует среди россиян Александр Овечкин - 828 голов в 1379 встречах. Среди всех игроков НХЛ 38-летний россиянин находится на втором месте вслед за завершившим карьеру канадцем Уэйном Гретцки – 894 гола в 1487 играх.