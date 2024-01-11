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Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание во время полета на Кубок Африки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Несколько игроков сборной Гамбии потеряли сознание в самолете, направляясь в Кот-д'Ивуар на розыгрыш Кубка африканских наций. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел через несколько минут после взлета самолета в столице Гамбии Банжуле.

"Как только мы сели в небольшой самолет, который был нанят для нашей перевозки, мы ощутили сильную жару, от которой с нас капал пот, - рассказал футболист сборной Габона Сайди Янко. – Экипаж заверил нас, что кондиционер будет включен, как только мы наберем высоту. Нечеловеческая жара в сочетании с возникшей нехваткой кислорода вызвала у многих людей сильные головные боли и сильное головокружение. Более того, люди начали терять сознание через несколько минут набора высоты".

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В результате экипаж принял решение вернуться обратно в Банжул.

Главный тренер сборной Гамбии Том Сентфиет сказал: "Мы все могли умереть".

"Мы все быстро отключились. Я тоже. Мне снились короткие сны о том, как сложилась моя жизнь. Действительно и по-настоящему. Через девять минут пилот решил вернуться, потому что не было подачи кислорода. Некоторые игроки не сразу пришли в себя и после приземления", - отметил он. сразу после приземления".

"Мы больше не хотим летать на таком самолете. Это был самый маленький самолет, который они смогли найти, пожалуй, на 50 человек. Есть пределы, я готов умереть на футбольном поле, я не готов умереть за свою работу за пределами поля", - сказал Сентфиет.

Незадолго до этого футболисты преодолели 32-часовй путь из Саудовской Аравии (где они готовились к Кубку Африки) с длительными пересадками в Стамбуле и Касабланке.

Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля. Сборная Гамбии сыграет с Сенегалом, Гвинеей и Камеруном.

футбол Гамбия
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