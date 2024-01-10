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Мамаев заявил, что в самолете не дебоширил, а просто просил детскую коляску

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Бывший футболист сборной России Павел Мамаев опроверг сообщения СМИ о том, что он устроил скандал на борту самолета после объявления о переносе рейса из Москвы в Дубай.

"Я кричал и матерился? Конечно, нет, упаси бог", - заявил Мамаев Sport 24, комментируя сообщения о якобы дебоше с его участием.

Он сообщил, что "рейс действительно по техническим причинам во время взлета был отменен, произошло резкое торможение самолета". А когда всех попросили покинуть борт, он с супругой озвучил членам бригады вернуть детскую коляску для их малолетнего ребенка.

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"Мы просто попросили вернуть детскую коляску, потому что у нас маленький ребенок. Для чего скандалить? Если бы на воздушном судне устроили скандал, думаю, быстро разобрались бы, и я как минимум находился бы в каком-нибудь отделении полиции", - рассказал Мамаев. Он резюмировал: "К сожалению, мы вернулись домой, улететь не удалось, потому что произошла какая-то неисправность в самолете".

35-летний Мамаев является чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России, трехкратным - Кубка России в составе ЦСКА. Также он выступал за "Торпедо", "Краснодар" и "Ростов". Последний клуб в карьере Мамаева - "Химки". В начале 2023 года он объявил о завершении карьеры.

В сентябре 2019 года Мамаев, ныне футболист кипрского "Ариса" Александр Кокорин и его брат Кирилл вышли на свободу из колонии после решения суда об их условно-досрочном освобождении. Все они до этого были лишены свободы за драки в центре Москвы. Ещё один участник драки, их друг Александр Протасовицкий вышел на свободу почти через два месяца.

футбол Павел Мамаев
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