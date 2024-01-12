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Бразильский футболист Роналдо перешел в "Ростов"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес Дос Сантос стал игроком "Ростова", сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

"Достигнута договоренность о трансфере бразильского нападающего", - говорится в сообщении.

Условия контракта не уточняются.

23-летний футболист является воспитанником "Сан-Каэтано", последние 1,5 года играл за болгарский клуб "Левски". В этом сезоне Роналдо в 25-ти матчах забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

футбол Ростов
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