Бразильский футболист Роналдо перешел в "Ростов"
Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Бразильский нападающий Роналдо Сезар Соарес Дос Сантос стал игроком "Ростова", сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
"Достигнута договоренность о трансфере бразильского нападающего", - говорится в сообщении.
Условия контракта не уточняются.
23-летний футболист является воспитанником "Сан-Каэтано", последние 1,5 года играл за болгарский клуб "Левски". В этом сезоне Роналдо в 25-ти матчах забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.