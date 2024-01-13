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Выступавшая за Россию Губанова завоевала серебро ЧЕ по фигурному катанию

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании в Каунасе.

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В сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 213,25 балла.

Второе место заняла ранее выступавшая за Россию, а ныне защищающая цвета Грузии Анастасия Губанова (206,52).

Бронзу завоевала еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне (202,29).

Российские фигуристы участия в чемпионате Европы не принимают из-за санкций.

фигурное катание Анастасия Губанова
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