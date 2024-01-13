Выступавшая за Россию Губанова завоевала серебро ЧЕ по фигурному катанию
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании в Каунасе.
В сумме оценок за короткую и произвольную программы она заработала 213,25 балла.
Второе место заняла ранее выступавшая за Россию, а ныне защищающая цвета Грузии Анастасия Губанова (206,52).
Бронзу завоевала еще одна представительница Бельгии Нина Пинзарроне (202,29).
Российские фигуристы участия в чемпионате Европы не принимают из-за санкций.