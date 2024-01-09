ISU после протестов добавил российскую фигуристку к анонсу ЧЕ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) обновил анонс чемпионата Европы-2024 по фигурному катанию, добавив изображение выступающей за Грузию россиянки Анастасии Губановой.

Согласно концепции, в анонсе изображены все действующие чемпионы Европы. Губанова в 2023 году выиграла ЧЕ в женском одиночном катании, однако вместо нее ISU в соцсетях разместил фото серебряного призера, бельгийки Луны Хендрикс.

Пользователи в комментариях резонно обратили внимание на отсутствие изображения Губановой, и через некоторое время ISU поменял анонс. Во второй версии уже присутствует фото Губановой (вместо изображения Хендрикс). Теперь пользователи соцсети требуют у ISU извинений в адрес россиянки.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Литве с 10 по 14 января.

Губанова – двукратный серебряный призер Кубка России, за Грузию она выступает с 2021 года. Сборная России от участия в международных соревнованиях отстранена из-за санкций.