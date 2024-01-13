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Экс-фигуристы сборной России Дэвис и Смолкин стали восьмыми в танцах на ЧЕ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бывшие члены сборной России по фигурному катанию, а ныне выступающие за Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли восьмое место на чемпионате Европы в Каунасе в танцах на льду.

В сумме оценок за ритм-танец и произвольную программу они заработали 189,46 балла.

Золото чемпионата завоевали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (214,38), серебро – представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (210,82), бронзу – Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы (203,37).

Дэвис и Смолкин до этого выступали в составе сборной России. О переходе фигуристов в сборную Грузии стало известно в июне 2023 года. В августе они выиграли турнир Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (США).

Диана Дэвис – дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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