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Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию

Российским фигуристам Дэвис и Смолкину разрешили выступать за Грузию
Фото: АР/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в сборную Грузии, заявила вице-президент организации Ирина Рабер.

"Мне сегодня написали, что все переходы, в том числе пары Дэвис и Смолкина, одобрили", - приводит слова Рабер "Матч ТВ".

Как сообщалось, фигуристы не были включены в состав сборной России на сезон‑2023/24, утвержденный министерством спорта РФ.

Дэвис и Смолкин - серебряные призеры чемпионата России, участники Олимпийских игр‑2022 в Пекине. Они тренируются в США и в прошлом сезоне не выступали на внутрироссийских соревнованиях.

Диана Дэвис – дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Глеб Смолкин Ирина Рабер Этери Тутберидзе Диана Дэвис фигурное катание
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