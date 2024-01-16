Де Росси сменил Моуринью на посту главного тренера "Ромы"

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Экс-футболист "Ромы" Даниэле Де Росси занял пост главного тренера команды, сообщает пресс-служба итальянского футбольного клуба.

Полномочия 40-летнего специалиста будут действовать до 30 июня нынешнего года.

На посту главного тренера "Ромы" Де Росси сменил 60-летнего Жозе Моуринью, об отставке которого клуб объявил во вторник.

После 18-лет игровой карьеры в "Роме" Де России перешел в аргентинский "Бока Хуниорс", где провел непродолжительное время. Затем он стал тренером, в 2022 году возглавил итальянский СПАЛ.

В составе "Ромы" Де России дважды выиграл Кубок Италии, один раз – Суперкубок Италии. В составе "Бока Хуниорс" стал чемпионом Аргентины. Играя за сборную Италии, в 2006 году стал чемпионом мира.

Сейчас "Рома" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.