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"Рома" уволила Моуринью

"Рома" уволила Моуринью
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Португалец Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы", сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

"У нас всегда будут прекрасные воспоминания о его пребывании в "Роме", но мы считаем, что немедленные изменения отвечают интересам клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущей деятельности", - говорится в заявлении.

60-летний Моуринью возглавил "Рому" в мае 2021 года, под его руководством команда в 2021 году выиграла Лигу Конференций УЕФА.

Последний матч под руководством португальца "Рома" провела 14 января в чемпионате Италии против "Милана" и проиграла со счетом 1:3. Сейчас она находится на девятом месте в Серии А.

Моуринью является одним из самых титулованных тренеров мира. Он выигрывал чемпионаты Португалии (с "Порту"), Англии ("Челси"), Италии ("Интер"), Испании ("Реал"). Будучи тренером "Порту" он выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА. К триумфу в ЛЧ он также приводил "Интер", а с "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу Европы.

футбол Жозе Моуринью
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