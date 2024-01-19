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Дмитрий Комбаров стал главным тренером "Спартака-2"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду "Спартака", сообщает пресс-служба московского клуба.

Спорт"Спартак" объявил о возрождении второй командыЧитать подробнее

Под его руководством "Спартак-2" будет играть во Второй лиге, третьем по статусу дивизионе российского футбола. О возрождении "Спартака-2" было объявлено в декабре 2023 года.

36-летний Комбаров играл за "Спартак" с 2010 по 2019 год, стал в его составе чемпионом и обладателем Суперкубка России. После завершения игровой карьеры получил тренерскую лицензию УЕФА А, с 2022 года работал главным тренером клуба Второй лиги "Звезда" (Санкт-Петербург).

Спартак футбол Дмитрий Комбаров
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