Дмитрий Комбаров стал главным тренером "Спартака-2"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экс-футболист сборной России Дмитрий Комбаров возглавил вторую команду "Спартака", сообщает пресс-служба московского клуба.

Под его руководством "Спартак-2" будет играть во Второй лиге, третьем по статусу дивизионе российского футбола. О возрождении "Спартака-2" было объявлено в декабре 2023 года.

36-летний Комбаров играл за "Спартак" с 2010 по 2019 год, стал в его составе чемпионом и обладателем Суперкубка России. После завершения игровой карьеры получил тренерскую лицензию УЕФА А, с 2022 года работал главным тренером клуба Второй лиги "Звезда" (Санкт-Петербург).