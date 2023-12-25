"Спартак" объявил о возрождении второй команды

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "Спартак" вновь будет задействовать вторую команду в первенстве России по футболу, говорится в заявлении московского клуба.

"Вторая команда красно-белых возвращается спустя два года. Планируется, что она будет заявлена для участия во второй лиге российского футбола", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб принял такое решение "в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол".

Проект был создан в 2013 году, команда начала выступать во Второй лиге, но затем завоевала путевку в Первую лигу (экс-ФНЛ). В "Спартаке" отметили, что проект "помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды, а также предоставлял необходимую практику игрокам основы, набиравшим форму после травм".

Между тем, по регламенту "Спартак" и "Спартак-2" не смогут выступать в одном дивизионе.

Ранее уже анонсировалось возрождение "Спартака-2", сообщалось, что команду возглавит чемпион России в составе "красно-белых" Дмитрий Комбаров.