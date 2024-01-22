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Главный арбитр финала ЧМ-2018 в России вошел в экспертно-судейскую комиссию РФС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Аргентинский арбитр Нестор Питана стал членом экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

48-летний Питана – арбитр категории ФИФА. Этот статус он получил в 2010 году – через четыре года после начала карьеры.

Он работал на двух финалах Кубка Либертадорес, а в 2018 году – на финале чемпионата мира в России между Францией и Хорватией (победила Франция – 4:2). Последний матч в качестве главного арбитра провел в 2022 году в чемпионате Аргентины.

РФС футбол ЧМ-2018
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