Боксер Сосулин заявил, что не видит ничего сверхъестественного в боксе Тима Цзю

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Чемпион России по боксу Павел Сосулин, на профессиональном ринге выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), назвал австралийца Тима Цзю топом в этой категории. Но при этом, по мнению Сосулина, с ним можно бороться.

"Я потихонечку и помаленечку подбираюсь к топам, я никуда не спешу. Есть даже определенная фан база людей, которым нравится мой бокс. Мы с моей команды хотим добыть самые престижные пояса. Естественно, я смотрю на бокс Тима Цзю. Он в топе нашего веса. Плюс Джермелл Чарло. Ничего сверхъестественного в их боксе я не вижу. Это боксёры, у которых есть свои заготовки. Но при должной подготовке можно боксировать со всеми", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, чемпион мира по версии WBO и временный чемпион мира по версии WBC.