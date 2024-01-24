Российский боксер Сосулин назвал турка Келеша наглым, но удобным соперником

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Чемпион России-2022 и участник чемпионата мира-2023 Павел Сосулин ожидает интересного противостояния с турком Фатихом Келешем в поединке за вакантный титул чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг. Бой пройдет 3 февраля в подмосковном Серпухове в рамках первого в 2024 году турнира "Ночь чемпионов IBA".

"Я посмотрел его последний бой с Хусейном Байсангуровым (Келеш проиграл раздельным решением судей)… Думаю, у меня были ребята даже поинтереснее. Те же Игорь Иванченко и Бахромжон Фозилов были сильными. Фозилов и в рейтингах стоял выше, чем турок. В общем, мы готовы к любому развитию событий. Келеш - это наглый боксер, который навязывает свой бокс. Но в целом это удобный для нас соперник - он тоже любит подраться. Нам есть что показать. Будет интересно", - приводит слова Сосулина пресс-служба Федерации бокса России.

27-летний Сосулин провел на профессиональном ринге восемь поединков, все выиграл (три – нокаутом). 34-летний Келеш выиграл 17 боев (10 – нокаутом), дважды проиграл, один его бой завершился вничью.

Вечер бокса в Серпухове будет организован промоутерской компанией "СОЮЗ" при поддержке Международной ассоциации бокса (IBA) и Федерации бокса России. Пройдёт вечер бокса в рамках Всероссийского боксёрского форума в Серпухове.