ФК "Оренбург" приобрел обвиняемого в насилии чилийца

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футболист молодежной сборной Чили Хорди Томпсон перешел в "Оренбург", сообщает пресс-служба российского клуба.

19-летний полузащитник будет здесь играть на правах аренды до конца нынешнего сезона. В соглашение включено право выкупа футболиста.

Между тем, СМИ сообщали, что у себя на родине Томпсон обвиняется в насилии по отношении к своей бывшей подруги. Спортсмена, который выступал за чилийский "Коло-Коло", выпустили под залог.

Что касается "Оренбурга", команда в Российской премьер-лиге занимает сейчас 14-е место, набрав в 18 матчах 15 очков.