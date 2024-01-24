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Прокуратура в Нидерландах потребовала для лидера "Спартака" 9 лет тюрьмы

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Прокуратора в Нидерландах запросила 9 лет тюремного заключения для нападающего московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает AD.nl.

Cлушания по делу проходят в Нидерландах в среду. Сам Промес на заседании отсутствует и в это время находится на тренировочных сборах "Спартака" в ОАЭ.

СпортСМИ сообщили о возможной экстрадиции футболиста "Спартака" из ОАЭ в НидерландыЧитать подробнее

Прокуратура обвиняет 32-летнего нидерландского футболиста в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг. Сообщается, что у него был сообщник Мэрилио В., которому требуют 8 лет тюрьмы. Тот также обвиняется в отмывании 17 тыс. евро. Как сообщалось, одна из партий с наркотиками была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене весной 2020 года.

Это не единственное уголовное дело, связанное с футболистом "Спартака" в Нидерландах. приговорил 32-летнего Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Сам футболист на заседании суда отсутствовал, а потому избежал попадания в тюрьму.

Инцидент произошел в июле 2020 года. В тот период Промес играл за амстердамский "Аякс", но вскоре вернулся в "Спартак", в составе которого в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России.

По сообщениям СМИ Промес получил специальную визу в ОАЭ, что позволяет ему тренироваться со "Спартаком" в этой стране и быть защищенным от экстрадиции в Нидерланды.

Квинси Промес Нидерланды ОАЭ футбол Спартак
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