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"Торпедо" в первом матче с Кононовым проиграло ЦСКА

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:2 обыграли столичное "Торпедо" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

В составе армейцев, дважды проигрывавших по ходу игры, голы провели новичок команды Тамерлан Мусаев (16-я минута), Вилиан Роша (48), Иван Обляков (54). Авторами голов у "Торпедо" стали Игорь Лебеденко (11), Дмитрий Полоз (45+1).

Для "Торпедо" этот матч стал первым под руководством Олега Кононова. Экс-наставник "Спартака", "Краснодара", тульского "Арсенала" возглавил команду 17 января.

На зимнее межсезонье ЦСКА ушел, находясь на восьмом месте в Российской премьер-лиге. "Торпедо" - тоже на восьмой строчке, но в Первой лиге.

футбол ЦСКА Торпедо Олег Кононов
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