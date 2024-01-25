"Торпедо" в первом матче с Кононовым проиграло ЦСКА

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 3:2 обыграли столичное "Торпедо" в товарищеском матче на сборах в ОАЭ.

В составе армейцев, дважды проигрывавших по ходу игры, голы провели новичок команды Тамерлан Мусаев (16-я минута), Вилиан Роша (48), Иван Обляков (54). Авторами голов у "Торпедо" стали Игорь Лебеденко (11), Дмитрий Полоз (45+1).

Для "Торпедо" этот матч стал первым под руководством Олега Кононова. Экс-наставник "Спартака", "Краснодара", тульского "Арсенала" возглавил команду 17 января.

На зимнее межсезонье ЦСКА ушел, находясь на восьмом месте в Российской премьер-лиге. "Торпедо" - тоже на восьмой строчке, но в Первой лиге.