Экс-наставник "Спартака" Кононов возглавил "Торпедо"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Олег Кононов занял пост главного тренера "Торпедо", сообщается на сайте московского футбольного клуба.

"Контракт с 57-летним специалистом рассчитан на 2,5 года", - говорится в сообщении в среду.

Сутками ранее состоялась отставка с должности главного тренера Артема Горлова.

В настоящий момент "Торпедо" занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, второго по значимости дивизиона в российском футболе.

Что касается Кононова, его последним местом работы был клуб Второй лиги "Сатурн" (Раменское), ранее он работал и в командах Российской премьер-лиги – "Краснодаре", "Ахмате", "Арсенале", "Спартаке".