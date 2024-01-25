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Баста объявил о переходе ФК СКА из профессионального футбола в Медиалигу

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Владелец футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону) рэпер Василий Вакуленко (Баста) объявил, что команда покидает профессиональную Вторую лигу и теперь будет участвовать в любительской Медиалиге. Баста сослался на финансовые проблемы, несовместимые с дальнейшим существованием в профессиональном футболе.

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"Формальные требования выросли, а варианты финансовой поддержки, партнерства, спонсорства за последние несколько лет стало гораздо меньше. В связи с футбольной реформой задача остаться во Втором дивизионе и для нашего СКА стала неподъемной. Мы постоянно искали возможности, было вложено много сил и средство, возможностей, компетенций, но сегодняшняя система выстроена так, что самостоятельно преодолеть некоторые сложности просто невозможно", - сказал Баста в видеообращении, опубликованном на сайте СКА.

"Мы приняли непростое, но на наш взгляд достойное решение: перейти в медиафутбол, потому что главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история. В новом сезоне СКА станет участником Медиалиги. Вернуться в свой дивизион мы можем в любой момент. А попробовать себя в новом формате — это вызов, чтобы порадовать наших нынешних болельщиков и завоевать сердца новых", - добавил он.

"За все время работы с клубом я нисколько не пожалел, что решил принять участие в его судьбе. Мы пришли с большой искренностью, энтузиазмом и верой в людей и приложили максимум усилий для того, чтобы ФК СКА Ростов-на-Дону продолжал жить, играть и развиваться. Я не могу назвать себя наивным человеком, я знал, что нас ждут трудности. Но лучше попробовать, чем бездействовать и сожалеть об этом всю жизнь", - сказал Баста.

Предыдущий сезон СКА играл в Дивизионе Б Второй лиги (третий по статусу дивизион в отечественном профессиональном футболе вслед за РПЛ и Первой лигой), в советский период выступал и в Высшей лиге.

футбол СКА Баста Василий Вакуленко
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