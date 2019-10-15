Рэпер Баста купил ростовский футбольный клуб СКА

Рэпер Баста Фото: Сергей Петров/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рэпер и продюсер Василий Вакуленко (Баста) купил футбольный клуб "СКА" (Ростов-на-Дону), сообщила пресс-служба клуба во "ВКонтакте". Он погасил долги клуба и направил еще около 10 млн рублей личных средств на развитие СКА.

Также Вакуленко нашел для клуба новых спонсоров и пригласил руководить компанией "профессионалов футбольной индустрии", говорится в пресс-релизе. Сам он займется развитием "коммуникационных направлений" и работой со спонсорами команды.

"Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне", - заявил рэпер, слова которого приведены в сообщении.

Теперь он поставил перед клубом задачи провести перезагрузку, а также "грамотную селекцию и воспитание собственных игроков".

С сезона 2019-2020 годов клуб начнут поддерживать "дочка" госкорпорации "Ростех" "РТ-Капитал", а также администрация Ростовской области. В руководство компанией вошел бывший гендиректор ФК "Химки" Сергей Гордничук, прежний гендиректор СКА, спортивный менеджер Виктор Панченко стал спортивным директором клуба. Медиа клуба будет руководить Станислав Меркис, работавший ранее в красноярском "Енисее".

Василий Вакуленко - рэпер, телерадиоведущий, актер и продюсер. С 2007 года является совладельцем лейбла Gazgolder.

ФК "СКА" выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), третьем по силе российском футбольном дивизионе.