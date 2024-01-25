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Китаянка Синвэнь Жен стала второй финалисткой Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Китайская теннисистка Синвэнь Жен впервые в карьере вышла в финал турнира Большого шлема.

В полуфинале проходящего в Мельбурне Australian Open-2024 она победила украинку Даяну Ястремскую – 6:4, 6:4.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Синвэнь Жен занимает 15-е место, Ястремская – 93-е.

До этого соревнования потолком для китаянки на турнирах Большого шлема был выход в четвертьфинал US Open-2023.

В финале Australian Open Синвэнь Жен сыграет с действующей победительницей Открытого чемпионата США белоруской Ариной Соболенко (№2 в мировом рейтинге), которая в полуфинале, как сообщалось, одолела американку Коко Гауфф (4).

Australian Open 2024

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