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Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2024

Соболенко стала первой финалисткой Australian Open-2024
Фото: АР/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Australian Open-2024.

В полуфинале проходящего в Мельбурне соревнования Большого шлема – 7:6 (7:2), 6:4 в пользу Соболенко, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимающей второе место. Гауфф, в свою очередь, является четвертой ракеткой мира.

В финале представительница Белоруссии сыграет с победительницей пары Даяна Ястремская (Украина, №93 рейтинга WTA) – Синвэнь Жэн (Китай, 15).

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Australian Open теннис Мельбурн Арина Соболенко Даяна Ястремская Коко Гауфф
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