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Тутберидзе назвала наихудшим вердикт по делу Валиевой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Камилы Валиевой, считает, что ее подопечная получила самое тяжелое наказание по допинговому делу.

"Относительно вердикта у меня один основной вопрос: а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло?" - написала Тутберидзе в соцсетях.

"К Камиле у меня нет вопросов, она ребенок, и я продолжу всячески поддерживать ее. Не в обиду будет сказано всем моим предыдущим спортсменам – Камила самая одаренная спортсменка. И на ее спортивную долю выпало испытание, которое сложно описать в словах", - подчеркнула тренер.

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Тутберидзе, таким образом, впервые прокомментировала ситуацию, связанной с обвинениями в употреблении допинга Валиевой. До этого, по словам тренера, всей ее команде "было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку этот момент может повлиять и помешать расследованию".

"А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали, и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны. И я, как никто другой, хочу знать, что произошло с Камилой и как этот препарат попал в ее организм. Все мои спортсмены остаются чистыми, я за чистый спорт. Иначе и быть не может", - написала она.

"Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми, надеюсь так и останется", - добавила Тутберидзе.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований по фигурному катанию на ОИ-2022 в связи с дисквалификацией члена российской команды фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

ISU РУСАДА Этери Тутберидзе Камила Валиева
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