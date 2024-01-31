Поиск

В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ответственный за прием запрещенного вещества российской фигуристкой Камилой Валиевой должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней к нарушению антидопинговых правил, сообщила глава РУСАДА Вероника Логинова.

"Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот "преступник" - иначе его нельзя назвать, должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил", - сказала Логинова, ее слова привели в пресс-службе организации в среду.

СпортCAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 годаCAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 годаЧитать подробнее

Она напомнила, что уголовная ответственность за это была введена в России еще в 2016 году.

Логинова также сообщила, что РУСАДА, в случае если расследование дела фигуристки Камилы Валиевой будет возобновлено, окажет всю необходимую помощь в рамках своих компетенций.

"ВАДА заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CАS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей", - сказала Логинова.

Она также подчеркнула, что полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

"РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-розыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации", - пояснила Логинова.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Решение о командном "золоте" сборной России на ОИ-2022 арбитраж оставил за Международным союзом конькобежцев (ISU).

После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований по фигурному катанию на ОИ-2022 в связи с дисквалификацией члена российской команды фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

ВАДА РУСАДА Камила Валиева Вероника Логинова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже

Расписки TCS Group перестают торговаться на Лондонской фондовой бирже

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

Щербакова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию вместо Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

НХЛ признала Кучерова лучшим игроком недели

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

Нападающий "Твенте" Угальде стал игроком "Спартака"

CAS уточнил, что судьбу командного золота фигуристов на ОИ-2022 решит ISU

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

CAS дисквалифицировал фигуристку Валиеву на 4 года

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Медведев проиграл финал Australian Open-2024

Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия

Глава УЕФА заявил, что не видит проблем в проведении матча Россия – Сербия
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });