В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ответственный за прием запрещенного вещества российской фигуристкой Камилой Валиевой должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней к нарушению антидопинговых правил, сообщила глава РУСАДА Вероника Логинова.

"Если есть человек, который выступил соучастником или даже инициатором приема запрещенной субстанции Камилой, которой на тот момент было всего 15 лет, то этот "преступник" - иначе его нельзя назвать, должен понести наказание, вплоть до уголовной ответственности за склонение несовершеннолетней спортсменки к нарушению антидопинговых правил", - сказала Логинова, ее слова привели в пресс-службе организации в среду.

Она напомнила, что уголовная ответственность за это была введена в России еще в 2016 году.

Логинова также сообщила, что РУСАДА, в случае если расследование дела фигуристки Камилы Валиевой будет возобновлено, окажет всю необходимую помощь в рамках своих компетенций.

"ВАДА заявило о том, что, возможно, расследование будет возобновлено после изучения полного текста решения CАS. Мы готовы оказать им необходимое содействие в рамках наших компетенций и возможностей", - сказала Логинова.

Она также подчеркнула, что полномочий антидопинговых организаций не всегда достаточно для доказательства причастности окружения спортсменов к фактам употребления ими допинга.

"РУСАДА не обладает функционалом правоохранительных органов, не может проводить оперативно-розыскные мероприятия. Мы неоднократно говорили об этом. К сожалению, в большинстве случаев наше расследование ограничено добровольным участием и анализом собранной информации", - пояснила Логинова.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Решение о командном "золоте" сборной России на ОИ-2022 арбитраж оставил за Международным союзом конькобежцев (ISU).

После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований по фигурному катанию на ОИ-2022 в связи с дисквалификацией члена российской команды фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.