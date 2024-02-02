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Поветкин посоветовал Емельяненко-старшему не идти в бокс

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко не стоит пробовать себя в боксе, считает бывший регулярный чемпион WBA, экс‑временный обладатель пояса WBC в тяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Поветкин

"Дам ему совет - не надо этого делать. Бокс - это не ММА", - приводит слова Поветкина "Матч ТВ".

Завершивший в начале прошлого года карьеру российский боец Федор Емельяненко (старший из братьев Емельяненко) недавно заявил, что был бы не против принять участие в поединке против американца Майка Тайсона.

Александр Поветкин бокс ММА Федор Емельяненко
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