Поветкин посоветовал Емельяненко-старшему не идти в бокс

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Бойцу смешанных единоборств Федору Емельяненко не стоит пробовать себя в боксе, считает бывший регулярный чемпион WBA, экс‑временный обладатель пояса WBC в тяжелом весе, олимпийский чемпион Александр Поветкин

"Дам ему совет - не надо этого делать. Бокс - это не ММА", - приводит слова Поветкина "Матч ТВ".

Завершивший в начале прошлого года карьеру российский боец Федор Емельяненко (старший из братьев Емельяненко) недавно заявил, что был бы не против принять участие в поединке против американца Майка Тайсона.