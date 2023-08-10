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Федор Емельяненко заявил о желании подраться с Майком Тайсоном

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, завершивший карьеру в феврале этого года, заявил, что был бы не против принять участие в поединке против американца Майка Тайсона.

"Мне был бы интересен бой с Майком Тайсоном. Он тоже выступал в тяжелом весе, знакомое имя. Я видел ролики с Тайсоном, где он тренируется, работает на лапах. С другой стороны, говорят, он увлекся своим бизнесом", - приводит слова Емельяненко-старшего "Матч ТВ".

"Я не терял форму, продолжал тренироваться. Это хорошая идея", - подчеркнул Емельяненко.

Последний бой в своей карьере Емельяненко провел 5 февраля, уступив американцу Райану Бейдеру.

Федор Емельяненко Майк Тайсон
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