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Футболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков

Футболист "Спартака" Промес получил 6 лет тюрьмы за контрабанду наркотиков
Футболист Квинси Промес
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Суд Амстердама приговорил футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает нидерландское издание AD.nl.

Прокуратура, как сообщалось, требовала для 32-летнего спортсмена девять лет.

Сам Промес в это время находится в расположении "Спартака" в ОАЭ, где команда проводит подготовку к весенней части сезона. Между Нидерландами и ОАЭ в данный момент отсутствуют договоренности по экстрадиции.

Промес был обвинен в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг, в ходе следствия выявили и сообщника - Мэрилио В. Тот также обвиняется в отмывании 17 тыс. евро. Как сообщалось, одна из партий с наркотиками была перехвачена бельгийской полицией в Антверпене весной 2020 года.

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Суд счел доказанным, что Промес участвовал в импорте обеих партий исключительно для того, чтобы заработать еще больше денег, чем он уже зарабатывает как футболист.

Это второе уголовное дело по Квинси Промесу. Ранее суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на родственника. Тогда футболист также отсутствовал на заседании, а потому избежал попадания в тюрьму.

В момент того инцидента Промес являлся игроком амстердамского "Аякса", а до этого он уже выступал за "Спартак", стал его лидером и помог московской команде выиграть чемпионат и Суперкубок России. Судебные тяжбы в Нидерландах стали поводом для того, чтобы покинуть "Аякс", тем более, "Спартак" был заинтересован в его возвращении. В результате футболист вернулся в московский клуб, стал обладателем Кубка России и самым результативным игроком РПЛ среди легионеров.

Квинси Промес футбол Нидерланды Спартак
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