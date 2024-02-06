Суд обязал Квинси Промеса выплатить компенсацию раненному им родственнику

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Амстердаме постановил, что футболист московского "Спартака" Квинси Промес должен выплатить компенсацию двоюродному брату, которого во время семейной ссоры он ранил ножом. Об этом сообщает Sportnieuws.nl.

О размере компенсации не сообщается. Родственник футболиста и его адвокат заявляют о намерении получить "много сотен тысяч долларов". По оценке юристов нидерландского спортсмена, эта сумма будет в разы меньше.

Конфликт Промеса с братом случился летом 2020 года, через год футболиста приговорили к 1,5 года тюрьмы. Однако во время оглашения приговора (как и в ходе расследования) Промес находился в России, продолжает играть здесь и сейчас. Поэтому арестовать игрока не представляется возможность, это будет возможно только тогда, когда футболист окажется в стране, имеющей партнерские отношения с Нидерландами по части экстрадиции.

Что касается компенсации, то, как отмечает газета, Промесу для этого ничего не надо делать, поскольку в Нидерландах уже перестраховались и арестовали его виллу стоимостью примерно 630 тысяч евро.

Проблемы с законом у Промеса связаны также с делом о контрабанде наркотиков. Его обвинили в ввозе партий кокаина общим весом 1362 кг, прокуратура Нидерландов потребовала 9 лет тюрьмы. Ожидается, что вердикт будет вынесен 14 февраля.