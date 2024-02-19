Поиск

МОК не разрешил Мэнни Пакьяо выступить на Олимпиаде

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МОК отказал бывшему чемпиону мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо принять участие в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает Boxing News24, 45-летний Пакьяо рассчитывал выиграть золотую медаль и поставить точку в своей боксерской карьере. Однако МОК не стал делать исключения для именитого спортсмена, ссылаясь на возрастные ограничения: на Олимпиаде можно выступать атлетам не старше 40 лет.

На его счету 62 победы (39 - нокаутом) при восьми поражениях и двух ничьих. Последний поединок Пакьяо датирован 21 августа 2021 года, когда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Спустя месяц он уже объявлял о завершении карьеры.

МОК бокс Менни Пакьяо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На спортивной базе в Новогорске обвалилась крыша здания с бассейном

Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

Сборная Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады

Топурия нокаутировал Волкановски и стал чемпионом UFC в полулегком весе

Топурия нокаутировал Волкановски и стал чемпионом UFC в полулегком весе

Овечкин прервал шестиматчевую голевую серию в НХЛ

Россиянин Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC

Россиянин Копылов уступил американцу Эрнандесу на турнире UFC

Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады

Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады

Российский боксер Атаев завоевал чемпионский пояс IBA

Российский боксер Атаев завоевал чемпионский пояс IBA

Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах

Рублев проиграл в четвертьфинале турнира в Нидерландах

Skate Canada опротестует решение вручить российским фигуристам бронзу ОИ-2022

Skate Canada опротестует решение вручить российским фигуристам бронзу ОИ-2022
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });