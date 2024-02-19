МОК не разрешил Мэнни Пакьяо выступить на Олимпиаде

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - МОК отказал бывшему чемпиону мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо принять участие в летних Олимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает Boxing News24, 45-летний Пакьяо рассчитывал выиграть золотую медаль и поставить точку в своей боксерской карьере. Однако МОК не стал делать исключения для именитого спортсмена, ссылаясь на возрастные ограничения: на Олимпиаде можно выступать атлетам не старше 40 лет.

На его счету 62 победы (39 - нокаутом) при восьми поражениях и двух ничьих. Последний поединок Пакьяо датирован 21 августа 2021 года, когда он проиграл кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC. Спустя месяц он уже объявлял о завершении карьеры.