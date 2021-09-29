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Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера

Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера
Мэнни Пакьяо
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.

"Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с этим", - написал 42-летний Пакьяо в твиттере.

"До свидания, бокс", - добавил он.

Пакьяо является бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 62 победы (39 - нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Свой последний бой он проиграл, уступив кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC.

Свое будущее Пакьяо связывает с политикой: сообщалось, что он намерен побороться за пост президента Филиппин на выборах в следующем году.

бокс Мэнни Пакьяо

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