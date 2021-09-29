Мэнни Пакьяо завершил карьеру боксера
Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо заявил о завершении карьеры в профессиональном спорте.
"Это самое трудное решение, которое я когда-либо принимал, но я смирился с этим", - написал 42-летний Пакьяо в твиттере.
"До свидания, бокс", - добавил он.
Пакьяо является бывшим чемпионом мира в восьми весовых категориях. На его счету 62 победы (39 - нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.
Свой последний бой он проиграл, уступив кубинцу Йорденису Угасу в бою за титул WBC.
Свое будущее Пакьяо связывает с политикой: сообщалось, что он намерен побороться за пост президента Филиппин на выборах в следующем году.
To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I"ve ever made, but I"m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021