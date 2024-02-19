Россияне Александр Маслов и Иван Смирнов проведут бой на турнире Ural FC 6

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Маслов 1 марта в Москве проведет бой с соотечественником Иваном Смирновым. Этот поединок в тяжелом весе пройдет в главном карде турнира Ural FC 6, сообщили его организаторы.

Формат боя – бокс в ММА-перчатках, 5 раундов по 2 минуты.

Александр Маслов известен как боец смешанных единоборств, в его активе 11 побед и одно поражение в ММА. Он владеет поясом Open FC в тяжелом весе, а также выступал в таких лигах, как RCC и АСА. Маслов уже проводил поединок и в рамках турниров Ural FC – на втором номерном шоу лиги Маслов в марте 2023 года единогласным решением судей победил Дмитрия Андрюшко.

Экс-претендент на пояс Hardcore FC Иван "Огнеборец" Смирнов – базовый боксер, зарекомендовавший себя в поединках на голых кулаках. В профессиональном боксе Смирнов проводил бои с такими соперниками, как Иван Штырков, Сауло Кавалари и Гаджи "Автомат" Наврузов.

В главном карде шоу Ural FC 6 состоится еще один поединок по правилам бокса в ММА-перчатках, но в весовой категории до 77 кг. Однако этот бой будет состоять из трех раундов по две минуты. Россиянин Абубасир Шахвердиев встретится с представителем команды Ural Kali Fighter Александром Гельвихом, который ранее проводил поединки в Ural FC по правилам кикбоксинга.

Также на турнире 1 марта в Москве пройдет ряд поединков на голых кулаках в формате – три раунда по две минуты. Казахстанец Ерасыл Акранбек встретится с известным российским кулачником Андреем "Цыганом" Чеботаревым. Мухриддин Эшронкулов из Узбекистана проведет бой с Иваном Абрамовым, а Хирамагомеду Алиеву будет противостоять Имомдод Курбонов из Таджикистана. Денис Соловьев встретится с Амиром Ахмедовым.

Возглавит турнир Ural FC 6, как сообщалось, поединок по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг между известными российскими бойцами Вячеславом Василевским и Владиславом Ковалевым.

Турнир 1 марта пройдет в Международном центре бокса в "Лужниках"