Бой Василевского и Ковалева возглавит турнир Ural FC 6 в Москве

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец Вячеслав Василевский и белорус Владислав Ковалев выступят в главном поединке турнира Ural FC 6.

Как сообщили организаторы турнира, он пройдет 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в "Лужниках".

Формат поединка – 5 раундов по 2 минуты, бой по правилам бокса в ММА-перчатках в весе до 84 кг.

Василевский – многократный чемпион мира по боевому самбо, он также известен выступлениями в смешанных единоборствах. В последнее время Василевский проводил исключительно успешные поединки по правилам профессионального бокса, а также бои по боксу в ММА-перчатках.

Белорус Ковалев в первую очередь ассоциируется по боям в ММА и кулачных боях, имеется опыт выступления в профессиональном боксе. Для него предстоящий поединок с Василевским станет вторым в рамках сотрудничества с Ural FC. На пятом турнире организации в декабре Ковалев техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велла Оливейру в бою по правилам ММА.

В рамках турнира Ural FC 6 пройдут поединки как по правилам бокса в ММА-перчатках, так и на голых кулаках.