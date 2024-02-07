Александр Легков: восхищаюсь карьерой Ильи Ковальчука, но сконцентрируюсь на любительских гонках

Триумфатор Игр-2014 – об организуемой им гонке, шансах вернуться в профессиональный спорт, о трехкратном чемпионе ОИ Александре Большунове

Александр Легков Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На этой неделе Россия отмечает 10-летие с момента проведения зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи. Одним из их героев стал лыжник Александр Легков, выигравший марафонскую гонку. Золотую медаль ему вручили на стадионе "Фишт" на церемонии закрытия Игр. Также он стал серебряным призером в эстафете.

К настоящему моменту 40-летний Легков завершил профессиональную карьеру, однако продолжает выступать в любительских гонках, да и сам проводит их. В городе Пересвет Московской области 23 и 24 февраля пройдут всероссийские лыжные соревнования "Гонка Легкова". В этом году его гонка состоится также в юбилейный, десятый раз. В интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину легендарный лыжник рассказал, что ждет участников праздника спорта.

- Итак, Александр, как идет подготовка к этому масштабному событию?

- Подготовка идет полным ходом. Можно сказать, с осени не сплю и я, и моя команда ею занимается очень плотно. Много разных моментов, которые нужно согласовать, урегулировать – встреча спортсменов, размещение, сопровождение. Плюс мы делаем очень много медалей юбилейных красивых - в стиле похожих на те на олимпийские в Сочи-2014. И я очень надеюсь, что у нас все это будет в таком же формате и каждый финишер их получит. А для тех, кто финиширует в первой тройке, медали будут еще больше. Трассу готовим, Андрей Анатольевич Волынец (человек, который построил комплекс "Пересвет") сделал три огромные эстакады, чтобы было удобно бежать лыжникам зимой, и это тоже все делалось как раз под эту гонку. Планируется и прямой эфир, общаемся с "Матч ТВ", спасибо им огромное: идут на все наши хотелки и пожелания. Вместе стараемся сделать красивый прямой эфир, потому что у нас побегут там и биатлонисты, основная команда, и лыжники, основная команда, и белорусы, основная команда биатлона приедет. Много будет любителей, детей, они побегут на дистанциях 1, 3 и 5 километров. В общем, я могу бесконечно перечислять, будет очень много интересного – мастер-классы-например.

- Уже можно говорить или еще рано о том, сколько участников ожидается, с учетом любителей?

- У нас слоты потихонечку заканчиваются. Примерно около полторы тысячи будет стартующих, это вместе с детьми, все равно ориентируемся по площадке: она и в большем объеме может принять, но мне кажется, получится какой-то сумбур, если слишком много людей… Да, хочется масштабнее, но должно быть всем комфортно – это первый момент. Второй момент – конечно, будет много болельщиков, планируется до 5 тысяч человек. Можно еще детские слоты немножко добавить, потому что детские слоты закончились очень быстро, за полтора часа. Детишки у нас тоже должны пробежать, получить удовольствие, получить кубки, чтобы у них были теплые шатры, где будет развлекательная программа. Этим тоже занимаемся, поэтому, детские слоты постараемся добавить.

- Как у вас в свое время вообще возникла идея проводить такие гонки?

- Подобные идеи, наверное, возникают у каждого спортсмена, который добивается результата по своей карьере, и здесь я стал не исключением: просто решил, что надо попробовать проводить свою гонку. Все развивалось поэтапно, маленькими шажочками, меня всегда поддерживали министерство спорта Московской области, федеральное министерство спорта всегда поддерживало. Один из инициаторов того, что сейчас происходит – Андрей Волынец. Это человек, который вообще воодушевил меня на победу на той Олимпиаде, он меня поддерживал сильно, и я не мог его подвести. И плюс такое прекрасное место создал, где сейчас у нас эта гонка проходит. Но помимо этого у меня есть депутатская деятельность, которой тоже нужно заниматься активно. Так что не сплю, не ем, занимаюсь всеми делами, стараюсь везде все совмещать, да еще и комментировать на "Матч ТВ" лыжные гонки, которые я безумно люблю, поэтому соглашаюсь на все. Я как Герасим - на все согласен, так сказать.

- Удивляюсь, как вам удается все это совмещать!

- Я надеюсь, меня потом не торкнет очень сильно. Но пока есть силы, нужно двигаться. Я не раз говорил, что движение – жизнь и, если есть силы, идеи, нужно просто мечтать, воплощать их и думать, что все получится. И маленькими шажочками можно добиться результата, как в спорте.

Собственно, я так и делаю, поэтому надеюсь, что будет дальше все продолжаться в том же духе. Кстати, здесь я объединяю четыре поколения лыжников. Только вдуматься можно, Елена Валерьевна (Вяльбе) будет тоже на гонке присутствовать, покомментирует на стадионе. Она сама предложила такую идею, я с огромным удовольствием это поддержал. Плюс ее поколение бегало. Потом после ее поколения бегали Иванов Михаил, Вилисов Владимир. Потом мое поколение бегало, добывало медали. Потом наступило поколение Большунова. Сейчас можно сказать, что поколение Савелия Коростелева подтягивается и ряд других спортсменов молодых. И вот это все объединение, если мы говорим про лыжников и биатлонистов, как раз направлено на популяризацию, подтягиваем к спорту молодежь, детей. Дети – это самое главное и самое святое, что может быть у нас в жизни, и мы должны им создавать такие условия, чтобы они могли общаться на равных с чемпионами, они должны мотивироваться их победами, трогать их медали. На площадке будут спортсмены, завоевавшие 36 олимпийских медалей, включая 16 золотых, и все медалисты выйдут на старт. Только вдуматься можно, в одном месте такая концентрация энергии спортивной позитивной!

- Как оцените нынешнее состояние массового спорта?

- Понятно, что у нас есть такие популярные виды спорта как хоккей и футбол и они тоже очень массовые у нас в стране - очень многие играют и в хоккей, и в футбол. Но я думаю, что уж точно лыжи стоят на одной линии с ними, все катаются на лыжах, и это факт. И сейчас с каждым годом все больше и больше людей начинают заниматься лыжным спортом, кататься на лыжах просто даже для удовольствия, потому что поняли, что это вид спорта, который развивает очень много качеств, и самое главное – работа всех групп мышц, тем более на свежем воздухе, плюс прекрасное настроение. Это менее травмоопасный спорт, ударной работы нет, суставы все в порядке. Нам важно, чтобы дети занимались спортом, нам важно, чтобы они любили вид спорта, и важно, чтобы у них было много сил и желания добиваться, даже когда есть поражения, потому что через поражение приходит победа.

- Вы упомянули хоккей. Недавно ваш ровесник Илья Ковальчук вернулся в профессиональный хоккей, 50-летний вратарь Николай Хабибулин заявлен на сезон в КХЛ. У вас не возникало мыслей последовать их примеру и вернуться в профессиональный спорт?

- У меня немножко другая позиция по жизни. Если я сказал "А", значит говори "Б" или, как у нас еще говорят пацаны, взялся – ходи. Если я озвучил, что заканчиваю карьеру, значит, не буду возвращаться обратно. Я могу быть в любительском спорте, бегать вместе с любителями на соревнованиях. Но в профессиональный спорт очень сложно вернуться, для этого опять нужно уходить на большую серьезную подготовку и больше ничем не заниматься вообще. В моем случае, это невозможно сделать хотя бы потому, что я - депутат Московской областной думы и у меня немножко другие задачи.

Но я все равно выступаю на соревнованиях – в том числе с действующими спортсменами. Недавно пробежал 50 километров в Рязани с ребятами из марафонской команды "Русская зима". Ребята из этой команды попадают в призеры Кубка России. Вот с ними пробежал, стал пятым. Понятно, что я им проиграл, но я доволен своим результатом. В принципе, если более серьезно подойти к подготовке, делать скоростные интервальные работы (которые я сейчас не делаю), могу с этими ребятами посостязаться на каких-то отдельных стартах, я в достаточно неплохой форме.

Так что восхищаюсь этими хоккеистами, тем же самым Ильей Ковальчуком. Но может быть, в хоккее это проще сделать, потому что здесь командный вид спорта - это просто мнение, я не берусь точно говорить. Но в лыжном спорте это не прокатит. Здесь нужно быть спортивным монахом, чтобы был результат, а у меня это сейчас точно не получится, да и не надо уже. Мне нужно давать дорогу молодым, нужно вовремя уходить и понимать, что приходят другие и твое время в спорте закончилось. И это время спортсменам надо ценить: кажется, что оно очень длинное и карьера долгая, но по факту пролетает мгновенно. Плюс, чем дольше ты находишься в спорте, тем сложнее будет вливаться просто в повседневную жизнь, как живут многие граждане нашей страны.

- С каким интересом сейчас следите за лыжными соревнованиями?

- Для меня это огромный интерес, и я за всех переживаю, болею. У меня нет никогда предвзятого отношения ни к одному спортсмену или спортсменке.

За европейскими стартами, Кубком мира практически не слежу, за этим не интересно смотреть. Да, знаю некоторые детали – Клебо, например, заболел, потом вернулся, плохо пробежал, потом опять выиграл. Но чтобы активно следить за ними, нет интереса, потому что там нет российских спортсменов, и без российских спортсменов этот спорт, конечно, уже не тот.

- Да и уровень этих гонок, согласитесь, снизился.

- Я не буду оценивать, какой там уровень и как он снизился. Но с нашими лыжниками он точно был бы намного выше.

- Сейчас в России гегемония Большунова. Не боитесь, что из-за некоего элемента предсказуемости зрителю наскучат мужские гонки?

- Я считаю, такого абсолютно не будет. Есть за кем стремиться, двигаться и стараться кого-то обыграть. У Большунова есть интерес выиграть все гонки, у остальных есть интерес его победить. Получится, не получится – время покажет, но мне кажется, интерес есть, и никакая тут мотивация ни у кого не падает, а наоборот, только поднимает ставки. А сейчас настолько всем интересно, выиграет ли он вообще все гонки сезона, а может, кто-то его обыграет, и кто этот человек будет. Так что от гегемонии Большунова интереса становится еще больше. У нас очень много спортсменов сильных, которые также могут себя проявить, ведь лыжные гонки – это не только сила и мощь, здесь же все должно совпасть в одно единое. Здесь и лыжи, скольжение, погода, самочувствие, настроение – это все должно быть в едином, тогда человек побеждает. И если один компонент какой-нибудь просядет и уже будет интереснее намного смотреть. Плюс Устюгов возвращается. Как он говорит сейчас в интервью, подготовился хорошо к Спартакиаде (Всероссийская Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля – ИФ). Все ждут этой интриги, как видим, помним, как в прошлом году он с Большуновым боролся, и это было очень красиво и интересно. Вот вам еще одна интрига, при которой обязательно нужно включать телевизор и смотреть лыжные гонки.

- Кто еще, кроме Устюгова?

- Я могу назвать многих спортсменов, тем более, и женщины сильные есть – Вероника Степанова, Анастасия Фалеева, Алена Баранова. Также у нас есть Настя Кулешова, Юлия Ступак, которая сейчас старается подготовиться к Спартакиаде. Алина Пеклецова – молодая спортсменка, которая очень сильно и здорово себя проявляет. В общем, много спортсменок, которые могут себя сейчас проявлять на соревнованиях. Всех смысла перечислять нет, я думаю, что они все понимают прекрасно, что я всех имею в виду, кто заезжает в призы или кто близко. Поэтому для меня они все как бы равны и пускай борются и показывают интересную красивую борьбу. Самое главное, чтобы нам интересно было их комментировать, смотреть по телевизору.

- Как оцените перспективы российского спорта на международной арене с учетом нынешней ситуации?

- Да никак не оцениваю. Разговоры туда-сюда летают, а толку от этого… Здесь вообще ничего непонятно. Я предлагаю на эту тему сильно не напрягаться, потому что главнее и важнее - развивать свой российский спорт, для поддержки именно того же самого интереса у молодого поколения.

Понятно, что Олимпиада – это то, к чему стремится каждый профессионал и это основной старт для спортсмена был. Но если такая ситуация в мире происходит, что нам поделать? Значит надо что-то свое развивать.

- Тем не менее, сейчас есть дилемма: участвовать спортсменам в Олимпиаде или нет при нынешних критериях МОК?

- В данном случае нужно знать позицию действующих спортсменов, им виднее. Я же карьеру завершил, мне ни на чемпионаты мира, ни на Олимпийские игры в качестве спортсмена ехать больше не придется.