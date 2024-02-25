Путин поручил Минспорт и ОКР дать предложения по участию россиян в ОИ

Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Помощник президента России Игорь Левитин заявил о том, что Владимир Путин поручил министерству спорта и ОКР разработать предложения по выступлению отечественных спортсменов в летних ОИ-2024 в Париже.

"Президентом России поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России дать предложения по участию наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже", - заявил Левитин на пленарном заседании "Успехи развития сферы физической культуры и спорта" в рамках выставки-форума "Россия".

"И так как уже идут отборочные соревнования, необходимо определиться по каждой федерации, спортсмены которой пройдут отбор, на каких условиях они будут участвовать в Олимпийских играх, и какие им будут предписаны декларации со стороны международных спортивных организаций для того, чтобы мы приняли решение об участии наших спортсменов", - сказал Левитин.

Ранее МОК выступал с рекомендацией допустить россиянин и белорусов к международным соревнованиям, но только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом к турнирам допустят лишь тех, кто не поддерживает специальную военную операцию на Украине. Запрещено выступать в соревнованиях спортсменам, имеющим отношение к вооруженным силам, к примеру, состоящий в клубах ЦСКА или "Динамо".