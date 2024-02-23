CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

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Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение о приостановке членства ОКР в Международном олимпийском комитете из-за включения в свой состав олимпийских комитетов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В сообщении суда говорится, что "Исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности".

Также отмечается, что арбитражное решение в настоящее время подлежит проверке на конфиденциальность. В арбитраже подчеркнули, что стороны могут потребовать, чтобы данное решение или определенная информация, содержащаяся в нем, оставались конфиденциальными. По этой причине Арбитражное решение не будет немедленно опубликовано на сайте CAS.

"Решение Комиссии CAS является окончательным и обязательным, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям", - подчеркнули в CAS.

Международный олимпийский комитет 12 октября прошлого года лишил полномочий Олимпийский комитет России из-за принятия в него олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области). Там объяснили это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

В МОК довели до сведения ОКР, что он больше не имеет права действовать в качестве Национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от Олимпийского движения.