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"Ливерпуль" победил "Челси" и в 10-й раз выиграл Кубок английской лиги

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" со счетом 1:0 обыграли "Челси" в финальном матче розыгрыша Кубка английской лиги.

Победитель определился на исходе дополнительного времени: на 118-й минуте ворота "Челси" поразил Вирджил Ван Дейк. На 60-й минуте он также нанес точный удар, но взятие ворот отменили из-за положения "вне игры". По аналогичной причине на 33-й минуте отменили гол футболиста "Челси" Рахима Стерлинга.

Таким образом, "Ливерпуль" в 10-й раз выиграл Кубок лиги, по этому показателю он рекордсмен турнира. В тройку самых титулованных также входят "Манчестер Сити" (8 раз) и "Манчестер Юнайтед" (6).

Ливерпуль Челси футбол
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